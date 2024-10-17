Mash: в Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Богомазова

По информации источника, 49-летнтй музыкант почувствовал себя плохо на фоне перенесенной ранее пневмонии. Медикам он жаловался на слабость и повышенное давление. Богомазова проверили на гипертоническую болезнь.

Отмечается, что во время обследования у певца также нашли артрит и подагру.

Артрит представляет собой заболевание, характеризующееся воспалением суставов. Он может проявляться болями, отеками, ограничением подвижности и изменением структуры суставов.

Подагра — это форма артрита, вызванная высокими уровнями мочевой кислоты в крови. Это приводит к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах и окружающих тканях. Заболевание относится к группе метаболических нарушений и может вызывать острые приступы воспаления и боли в суставах.

Ранее SHOT сообщил, что у актера Василия Ливанова обнаружили рак.