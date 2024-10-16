SHOT: у Василия Ливанова обнаружили рак

У советского актера и главного Шерлока СССР Василия Ливанова обнаружили рак, сообщил SHOT. По информации источника, медики нашли у артиста злокачественную опухоль. Удалять ее опасно для жизни, учитывая возраст артиста.

15 октября стало известно, что 89-летнего Ливанова выписали из больницы. Актер попал туда в конце сентября. В медицинском учреждении его состояние оценивалось как тяжелое. Медикам даже приходилось вводить Ливанова в искусственную кому, однако позже здоровье артиста начало улучшаться.

По данным SHOT, новообразование обнаружили при комплексном обследовании актера с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Опухоль нашли в отделе малого таза. Отмечается, что болезнь на данный момент не прогрессирует, поэтому угрозы жизни Ливанова нет.

Как уточнили врачи, актеру необходимо будет минимум раз в год наблюдаться у медиков.

Сейчас у Ливанова присутствуют некоторые проблемы с речью. Также у него парализована часть лица. Ранее артист перенес инсульт, из-за которого и попал в реанимацию. Как отмечают медики, справиться с нынешними проблемами можно путем реабилитации.

Еще в апреле Ливанов комментировал информацию о том, что у него обнаружили рак. Актер тогда заявил, что «кто-то решил спровоцировать» его на скандал. Никаких болезней, отмечал артист, у него нет.