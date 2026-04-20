Маша Распутина через суд отстояла право на дом в Подмосковье у экс-жены мужа

Российская певица Маша Распутина, которая не первый год находится в центре внимания не только благодаря своему творчеству, но и из-за громких судебных разбирательств, наконец может вздохнуть спокойно: артистка выиграла суд за роскошный дом в Подмосковье, и теперь она и ее семья имеют полное законное право жить в этом особняке, который, по сути, является их домом уже долгие годы, сообщает URA.RU.

Конфликт вокруг недвижимости тянулся долго. Бывшая жена бизнесмена и супруга певицы Виктора Захарова Елена пыталась отсудить этот дом, несмотря на то, что семья Распутиной живет здесь целых 26 лет.

Сама Маша неоднократно называла происходящее «беспределом» и даже обращалась к председателю Верховного суда РФ, чтобы добиться справедливости. И, как видно, ее усилия увенчались успехом: суд принял решение в пользу певицы.

Теперь, когда юридические препятствия остались позади, Распутина строит планы на будущее. Певица собирается заняться преображением особняка, который, по ее словам, давно требует обновления.

