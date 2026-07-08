Варум лишилась налоговой льготы на квартиру в США

Российская певица Анжелика Варум, которая уже много лет владеет квартирой в Майами, столкнулась с неприятным сюрпризом. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash, налог на ее недвижимость вырос из-за отмены льготы «Assessment Reduction» в 2025 году.

Если раньше певица платила налог с суммы $292 тысячи, получая скидку в $67 тысяч, то теперь налоговая база выросла до $342 тысяч долларов, а льгота сократилась до $17 тысяч.

Все дело в статусе «non-homestead». Варум оформлена так, что ее апартаменты в Авентуре не считаются основным местом жительства во Флориде. А на инвестиционную недвижимость льготы гораздо скромнее. Теперь певица платит почти на $500 больше в год, и это не предел — ставки могут пересматриваться.

Квартира певицы находится в престижном районе Майами. Площадь — 122 кв. метра. В комплексе есть бассейн, спортзал и круглосуточная охрана. Цены на недвижимость в этом районе варьируются от $350 до $700 тысяч.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева переписала квартиру в Майами на Кристину Орбакайте, чтобы избежать американских санкций.