Масштабная благотворительная «Рождественская сказка» завершается в подмосковном Серпухове

Сегодня в подмосковном Серпухове проходит заключительный день «Рождественской сказки», организованной Федерацией бокса России. В зоне отдыха у воды на реке Ока проходит множество бесплатных развлечений для детей и взрослых.

Отмечается, что для гостей мероприятия работает каток, ледяные горки, надувной ринг и полоса препятствий. Также можно прокатиться на лошадях, оленях и даже в упряжке с хаски.

«Нам здесь очень нравится, очень весело. Мы сфотографировались с персонажами русских сказок и прошли два квеста. Прокатились в упряжке с хаски и оленями. Еще погуляем, как замерзнем уедем», — рассказала жительница Подольска Татьяна Хохлова.

Согреться можно в большом павильоне, где угощают горячим чаем и блинами с джемом. Также здесь находится резиденция Дедушки Мороза и внучки Снегурочки.

«Везде поучаствовали: на колесе катались, в горячую картошку играли, чугунок носили в печку, валенки кидали и по канату ходили. В завершении получили сладкие подарочки», — поделились впечатлениями София и Анастасия Мордвинцевы.

В данный момент начался концерт со звездами эстрады. Вечером для собравшихся выступит Ольга Бузова.