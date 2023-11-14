Масштабная реконструкция спортивного стадиона «Орбита» стартует в Дзержинском в следующем году

Уже в следующем году в подмосковном Дзержинском начнут масштабную реконструкцию спортивного стадиона «Орбита».

Ожидается, что в рамках запланированных работ на футбольном поле заменят натуральное покрытие на профессиональное искусственное, установят зрительские трибуны, яркое освещение для игр в темное время суток, а также откроют комфортные раздевалки для спортсменов. Помимо прочего, здесь построят отдельную площадку для сдачи норм ГТО.

В настоящее время стадион открыт ежедневно с 6 утра до 11 вечера. Здесь тренируются представители городских спортивных школ, а также любительские команды.