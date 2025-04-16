Масштабная велогонка по местам воинской славы пройдет в Подмосковье в июне

В Подмосковье в июне планируется провести масштабную велогонку по местам воинской славы. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организатор гонки — компания «Гран Фондо». Ожидается, что мероприятие состоится 11-15 июня в городах воинской славы Подмосковья в пять этапов. Общая протяженность маршрута составит 450 км.

Этапы гонки стартуют и финишируют в четырех городах воинской славы и в городе воинской доблести Рузе. Маршруты будут пролегать через населенные пункты воинской доблести и военные мемориалы, где будут пройдут памятные мероприятия и возложения цветов.

Первый этап планируется провести 11 июня. Это будет индивидуальная гонка на 15 км в Рузе. Второй этап состоится 12 июня — это групповая гонка на 80 км по маршруту Волоколамск — Можайск. Третий этап запланирован на 13 июня. В его рамках пройдет групповая гонка протяженностью 67 км по маршруту Можайск — Наро-Фоминск. Четвертый этап — это групповая гонка на 83 км по маршруту Наро-Фоминск — Истра, которая состоится 14 июня. Пятый этап пройдет 15 июня — групповая гонка на 85 км по маршруту Истра — Дмитров.

Число участников мероприятия превысит 80 человек. Это профессиональные велогонщики, тренеры и любители из велоклубов столичного региона, участники СВО.