Масштабные работы по модернизации стадион «Чайка» продолжаются в Королеве

Жители подмосковного Королева смогут посетить стадион «Чайка» после реконструкции уже в середине лета следующего года. Напоминаем, что работы здесь стартовали еще в 2021 году.

По словам начальника участка Андрея Кузьмина, до конца этого года завершится прокладка теплосети к административному зданию, а уже после начнется его капитальный ремонт. Сейчас на территории стадиона трудятся десять человек и две единицы техники.

«На сегодняшний день мы полностью закрыли вопрос футбольного поля, беговых дорожек, основания для теннисной площадки и тренажеров. Хочу отметить, что все работы будут завершены летом следующего года, предположительно в июле», — рассказал Кузьмин.

Одна из местных жительниц Алина Попова рассказала, что все с нетерпением ждут обновленного стадиона. Рядом только Комитетский лес, где особо спортом не займешься: жители выгуливают там своих питомцев, да и поверхность дорожек с корнями, которые торчат во все стороны, что не позволяет бежать быстро.