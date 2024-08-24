Масштабный фестиваль народного искусства пройдет в подмосковных Химках

Уже через две недели в городском округе Химки пройдет масштабный фестиваль «Химки — территория творчества». Об том сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в программе — выступления фольклорных и национальных коллективов, мастер-классы, ярмарка и игровые зоны. К участию приглашают жителей всех возрастов.

«Это ежегодный проект, который проходит в День города. Любой желающий может ознакомиться с разнообразием этнокультур, проживающих на территории Подмосковья. Приглашаем в этот день на праздничную площадку», — рассказал депутат Совета депутатов Химки Артур Каримов.

Ожидается, что более двухсот пятидесяти талантливых ребят со всего Подмосковья соберутся в городском округе Химки, чтобы исполнить русские фольклорные песни. Фестиваль призван способствовать популяризации традиционных форм самодеятельного творчества, повышения профессионального мастерства творческих коллективов, приобщения к художественному творчеству населения города.

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