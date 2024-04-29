Масштабный гастрономический фестиваль пройдет в Пушкино

Масштабный гастрономический фестиваль пройдет на осетровой ферме в Пушкино. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участниками фестиваля станут местные сельхозтоваропроизводители. Они представят свою продукцию на специально организованных торговых площадках.

Также в программе — концерт и ярмарка ремесленников. На территории будут работать кафе и мангал-бар, где можно будет попробовать вкусные блюда из рыбы. Помимо этого, на территории фермы можно будет порыбачить.

На ферме разводят форель и осетра. В общей сложности в хозяйстве содержится 35 тонн рыбы.