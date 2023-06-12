Масштабный патриотический велопробег прошел в Химках в честь Дня России

Старт был дан в местном сквере «Юбилейный». Участники торжественно проехались от администрации города до «Арены Химки».

Мероприятие было инициировано партией «Единая Россия» и стало частью акции «Я люблю тебя, Россия» и проекта «Детский спорт».

В «Юбилейном» собрались более 50 велосипедистов. Принять участие в пробеге изъявили и дети, и взрослые. После основного маршрута многие из них отправились кататься по городу с триколорами.

Как отметил после мероприятия муниципальный депутат Александр Васильев, такие события приобщают жителей Химок к патриотическому движению с малых лет.

«Отмечать праздники велопробегами - прекрасная традиция. Занятия спортом на свежем воздухе в кругу друзей и близких всегда поднимают настроение. А сегодня, в День России, велопробег символизирует наше общее стремление к объединению и поддержанию здорового образа жизни», - прокомментировал Александр Васильев.

Отметим, что велопробегом сегодняшняя праздничная программа в Химках не ограничивается. В городе пройдут различные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Гостей будут угощать национальными блюдами. Всего намечено около 40 мероприятий. Одной из центральных площадок станет сквер им. Марии Рубцовой.