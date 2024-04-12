Масштабный проект «Тот самый физрук» стартовал в Серпухове. Первые соревнования прошли на спортбазе «Лесная опушка». В них приняли участие 34 команды девятиклассников и учителей физкультуры.

Старт проекту дал его автор и ведущий — восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, активист «Здорового Отечества» Михаил Кокляев. Сегодня он работает физруком в одной из школ столицы.

«Задача проекта «Тот самый физрук» — обратить внимание на профессию учителя физкультуры. Ведь именно он — ключевой проводник детей к здоровому образу жизни», — рассказал он.

В рамках проекта ученики девятых классов и их учителя физкультуры в составе одной команды проходят испытания на скорость, ловкость, выносливость и силу.