Массовый забег дал старт Дню города в подмосковном Ступино

Накануне утром в парке Островского порядка трехсот жителей решили отметить День города Ступино по-спортивному. Дети и взрослые вышли на старт, чтобы преодолеть дистанцию в 1,6 км. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам главного инспектора управления культуры и молодежной политики городского округа Ступино Ольги Кочергиной, Ступино — спортивный город, и забег неизменно пользуется большой популярностью, открывая праздничные мероприятия.

Все участники получили на финише памятную медаль с эмблемой Дня города. Также самый опытный и самый молодой участники забега были награждены памятными сувенирами. Тренер по легкой атлетике Валерий Сиднев увлекается бегом с детства, поэтому сегодня отмечает праздник, принимая участие в городском забеге. На дистанцию он вышел не один, а со своими воспитанниками.