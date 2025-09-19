Мастер-класс «Мой папа-Герой» провели для детей участников СВО в Балашихе

Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса павшим воинам-землякам. Перед гостями выступил представитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Балашиха Василий Крюков.

«Такие акции имеют огромное значение в воспитании нового поколения. Дети должны гордиться действиями и поступками своих отцов. Ребятам, которые находятся в районе специальной военной операции, будет очень приятно получить рисунок своего ребенка», - сказал Василий Крюков.

Под руководством педагогов и учащихся Детских школ искусств городского округа Балашиха дети нарисовали портреты своих отцов и написали им письма.



Мастер-класс «Мой папа-Герой» организовала Ассоциация ветеранов СВО и Центр патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи». Такие мероприятия направлены на усиление связи поколений и передачи детям значимости подвигов их близких.