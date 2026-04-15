Адвокаты и брат Чекалина добиваются встречи с блогером после вынесения приговора

После того как Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Артема Чекалина к семи годам колонии и взял его под стражу прямо в зале заседаний, его семья не оставляет попыток наладить контакт с осужденным, сообщает Super.ru.

Как сообщила Анна Чекалина — жена брата Артема, — адвокаты и родственники сейчас добиваются возможности попасть в следственный изолятор.

«Держим вас в курсе», — написала Анна в своем блоге, сопроводив пост семейным снимком, сделанным еще в феврале.

На фотографии Чекалин позирует вместе с детьми от бывшей супруги, блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Анна также намекнула, что, возможно, у поклонников появится шанс поддержать блогера письмами. При этом она попросила подписчиков сохранять уважение к семье и не делать поспешных выводов.

Напомним, что перед началом заседания Артем попрощался с детьми. Признание, которое он сделал наследникам, далось им непросто. Блогер честно сказал, что может не вернуться домой.

Ранее юрист Юрий Капштык в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, какая судьба ждет детей Лерчек и Артема Чекалина.