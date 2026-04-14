Детдом или спецприемник: детей Лерчек может ждать незавидная судьба после приговора Артему Чекалину

Детям блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей от онкологии, могут найти опекунов среди родственников после вынесения приговора их отцу Артему Чекалину. Если этого не произойдет, по закону их могут временно направить в детский дом или приемник. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Ранее суд приговорил блогера Артема Чекалина, бывшего мужа тяжело больной Лерчек, к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в выводе за рубеж более 251 млн рублей по подложным документам. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 194,5 млн рублей. Как сообщал адвокат Чекалиной Константин Третьяков «Известиям», общие дети Артема и Валерии останутся жить с матерью, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием.

По словам юриста Капштыка, судьба детей в подобных ситуациях, когда один родителей отбывает наказание, а второй борется за жизнь, в первую очередь зависит от позиции ближайших родственников.

«Если никто из родных не изъявит желания забрать детей, теоретически они могут оказаться в детском доме или в приемнике. Такой вариант закон не исключает», — пояснил Капштык.

Однако, подчеркнул он, у семьи есть прямая возможность не допустить такого сценария.

«У детей, как правило, есть бабушки, дедушки и другие близкие родственники. Они имеют право забрать детей к себе на время, пока родители отбывают наказание. В этом случае именно они становятся официальными представителями и фактически берут на себя воспитание», — добавил специалист.

Капштык уточнил, что одного устного согласия родственников недостаточно — статус должен быть оформлен юридически.

«Бабушки и дедушки, другие близкие родные должны быть официально назначены опекунами. Это делается в первоочередном порядке именно для них, чтобы дети не попадали в систему детских учреждений, если есть возможность оставить их в семье», — отметил юрист.

По его словам, после завершения отбытия наказания и стабилизации ситуации с родителями вопрос опеки может быть пересмотрен, а дети — возвращены под их непосредственную заботу.

У Артема Чекалина и Лерчек трое общих детей — 10-летние Алиса и Богдан, а также 4-летний Лев. Не так давно Лерчек родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини.

Ранее врач рассказал, есть ли у блогерши шанс на ремиссию и годы жизни при диагностированном раке желудка 4-й стадии.