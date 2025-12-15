Мать фигуристки Плющенко заявила, что тренер лишил дочь денег

По ее словам, это произошло из-за того, что тренер отказался подать документы на присвоение Елене звания кандидата в мастера спорта.

«Плющенко лишил мою дочь денег. Зарплата Лены в ЦСП МО как перворазрядницы составляет сейчас всего 29 тысяч рублей в месяц. Мастер спорта получает порядка 90 тысяч в месяц. Я точно не узнавала сумму, но если бы ее тренер разрешил подать данные на присвоение разряда КМС хотя бы в апреле, то Лена уже с июля месяца получала зарплату гораздо больше», — написала Ирина Костылева в своем телеграм-канале.

Она отметила, что этот факт характеризует отношение тренера к своей «любимой ученице», которая единственная, кто сделал его тренером чемпионки России.

Конфликт Ирины Костылевой с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его академией продолжается уже несколько месяцев. Академия «Ангелы Плющенко» обвиняла родительницу в жестоком обращении с дочерью, физическом и моральном давлении на нее, и даже обратилась к детскому омбудсмену. Родители увезли юную фигуристку домой, в Воронеж.

Ирина Костылева заявила, что будет искать для дочери новую школу, и исключила возможность дальнейшего сотрудничества с «Ангелами Плющенко».