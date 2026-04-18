Ошибка, которую совершают миллионы: почему на кладбище нельзя ходить раньше 21 апреля

В 2026 году особый день поминовения усопших — Радоница — приходится на 21 апреля . Религиовед и богослов Сергей Храмешин напомнил верующим о глубоком смысле этой даты и о том, почему церковные традиции расходятся с привычками, сложившимися в советское время, пишет RZNonline.

Почему нельзя посещать кладбища на Пасху

Многие десятилетия в России сохранялась традиция ходить на могилы близких непосредственно в день Светлого Христова Воскресения. Однако Церковь такую практику не одобряет. Пасха — это время исключительного торжества жизни, тогда как для молитвенного общения с ушедшими установлен специальный день. Радоница отмечается во вторник второй недели после Пасхи, что позволяет верующим полноценно разделить радость о Воскресении Христа с теми, кто уже покинул земной мир.

Молитва как главная помощь усопшим

По словам Сергея Храмешина, согласно православному учению, усопшие сами уже не могут изменить свою участь до Страшного суда, поэтому вся ответственность за них ложится на плечи живых. Главным проявлением заботы является молитва и добрые дела, совершенные в память о человеке. Даже простая свеча, зажженная в храме, считается символическим пожертвованием. Богослов подчеркивает, что духовная связь через молитву гораздо важнее внешних атрибутов поминовения.

Церковный устав и подготовка к празднику

Подготовка к Радонице начинается накануне, в понедельник вечером, когда в храмах служат заупокойную вечерню. В сам день праздника, 21 апреля, верующие стараются посетить Божественную литургию и панихиду. В церковь принято приносить для освящения поминальную еду:

Кутью (традиционную кашу с медом и изюмом);

Блины;

Яблоки и другие продукты.

Правила поведения на кладбище

При посещении мест захоронения важно сохранять благоговение. Православная традиция рекомендует зажечь свечу и прочитать заупокойные молитвы из молитвослова. Радоница — это не время для безутешной скорби или, напротив, шумных посиделок. Это день тихой радости, напоминающий о победе жизни над смертью. Посещение кладбища должно стать поводом для наведения порядка на могилах и совместной молитвы родственников.