Истерика в Европе: как решение Минфина США по российской нефти разгневало союзников

Минфин США официально продлил генеральную лицензию, разрешающую третьим странам закупки российской нефти, несмотря на жесткую риторику новой администрации. Решение продиктовано критической ситуацией на энергетическом рынке и нестабильностью в Персидском заливе, пишет РГ.

Лицензия вопреки обещаниям

Министерство финансов США установило новый дедлайн — 16 мая 2026 года. Разрешение касается объемов нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на танкеры до 17 апреля текущего года. Примечательно, что документ появился всего через два дня после резкого заявления главы Минфина Скотта Бессента о том, что санкционные послабления пролонгированы не будут. Столь быстрая смена курса указывает на экстренную попытку Вашингтона не допустить бесконтрольного взлета нефтяных котировок.

Ормузский тупик и «фактор Трампа»

Ситуация вокруг ключевой мировой нефтяной артерии — Ормузского пролива — остается патовой:

Двойная блокада: Пролив заблокирован с двух сторон. Иран контролирует выход со стороны Персидского залива, взимая плату с судов, в то время как США перекрыли вход со стороны Индийского океана.

Сорванные переговоры: Несмотря на заявления Дональда Трампа о готовности Тегерана «согласиться на все», реальный транзит не восстановлен. Попытка Ирана 17 апреля в одностороннем порядке снять блокаду не нашла поддержки у США, что привело к возвращению жесткого контроля со стороны Тегерана.

Дефицит предложения: Суммарные потери мирового рынка из-за конфликта оцениваются почти в 8 млн баррелей в сутки, плюс дополнительное сокращение экспорта из Ирана (около 2 млн баррелей).

Почему российская нефть необходима рынку

Эксперты сходятся во мнении, что американское разрешение — это признание невозможности исключить Россию из мирового энергобаланса в текущих условиях. Даже если завтра стороны договорятся о мире, на полноценное восстановление транзита через пролив уйдет до 50 суток, а на возврат нефтедобычи к уровням начала 2026 года может потребоваться.

Продление лицензии упрощает логистику и снижает издержки для покупателей в Азии и других регионах, снимая излишнее напряжение с цен. Однако глобальную проблему нехватки сырья это не решает — мир вступает в период затяжного дефицита предложения.