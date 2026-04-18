Любовь или тревога: почему кошки делают «массаж» лапками своему хозяину

Многие владельцы пушистых питомцев ежедневно сталкиваются с ритуалом, когда кошка начинает ритмично перебирать передними лапами по телу человека. Ветеринарный врач Елена Фроленко объяснила природу этого поведения, которое профессионалы называют «молочным шагом», сообщает Газета.ру.

Генетическая память и «молочный шаг»

Инстинкт топтания лапками закладывается в первые дни жизни. Котята мнут живот матери, чтобы стимулировать приток молока. В этот момент они чувствуют себя в максимальной безопасности, тепле и сытости. Даже когда животное вырастает, этот поведенческий паттерн сохраняется как высшее проявление доверия. Если кошка «мнет» вас на коленях, она буквально воспринимает вас как самого близкого и защищающего существа, возвращаясь в состояние абсолютного комфорта.

Скрытые метки и обустройство гнезда

Помимо эмоциональной привязанности, у «массажа» есть и практические причины:

Маркировка территории: На подушечках кошачьих лап расположены специальные железы. Топча хозяина, питомец оставляет на нем свой запах, сообщая другим животным, что этот человек «занят».

Древний инстинкт: Предки домашних кошек в дикой природе приминали траву и листья, чтобы подготовить мягкую и безопасную подстилку для сна.

Когда стоит насторожиться

Несмотря на то что в большинстве случаев «молочный шаг» — добрый знак, иногда он может указывать на проблемы. Ветврач предупреждает, что ритмичные движения способствуют выработке эндорфинов, поэтому кошка может начать усиленно топтать хозяина в попытке справиться со стрессом. Если ритуал стал навязчивым, стоит проверить питомца на наличие других признаков тревоги (потеря аппетита или избыточное вылизывание).

Также эксперт советует обратить внимание, если кошка, которая раньше любила этот ритуал, внезапно перестала это делать. Это может быть симптомом болей в суставах или проблем с подушечками лап, требующих визита к специалисту.