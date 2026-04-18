«Перероют весь город»: что произойдет если в Ростов зайдут московские метростроевцы

Вопрос строительства метрополитена в Ростове-на-Дону вновь стал центром общественных дискуссий. Пока чиновники апеллируют к цифрам и экономической целесообразности, горожане рисуют безрадостные перспективы транспортного коллапса в мегаполисе, который продолжает расти, пишет 161.ру.

Позиция властей: пассажиров слишком мало

Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова озвучила главную причину отказа от амбициозного проекта: низкий пассажиропоток. По данным минтранса, для окупаемости подземки требуется поток в 15 тысяч человек в час, в то время как текущие замеры в Ростове показывают максимум 4,5 тысячи. Чиновники подчеркивают, что проблема не в сложности грунтов или дороговизне, а в колоссальных убытках, которые бюджет будет нести при эксплуатации полупустых тоннелей.

Мнения горожан: «Мы погрязнем в пробках»

У жителей города на этот счет иное мнение. Многие считают, что статистика не отражает реальной потребности города, задыхающегося в пробках. Читатели 161.RU высказали несколько ключевых аргументов в пользу метро:

Критическая ситуация в центре: Узкие улицы не позволяют эффективно развивать наземный транспорт. Даже скоростной трамвай, по мнению горожан, может лишь усугубить заторы на центральных магистралях.

Пример других городов: Жители напоминают о Санкт-Петербурге, построенном на болотах, где инженерные сложности не помешали создать систему метро.

Перспектива роста: С учетом активной застройки окраин и притока населения, нынешняя транспортная сеть скоро перестанет справляться даже с минимальной нагрузкой.

Альтернативы и скептицизм

В ходе обсуждения прозвучали и более сдержанные мнения. Некоторые ростовчане указывают на опыт других миллионников, например Самары, где одна ветка метро не решает проблем города, так как до нее все равно приходится добираться на автобусах. В качестве альтернативы предлагается развивать сеть электробусов и троллейбусов, но при условии создания выделенных полос, что опять же сложно реализовать в условиях плотной застройки Ростова.

Особое внимание участники дискуссии уделили темпам текущего дорожного строительства. Пример затянувшейся реконструкции улицы Вавилова стал для многих доказательством того, что реализация такого масштабного проекта, как метро, в нынешних условиях может растянуться на десятилетия, превратив город в бесконечную стройплощадку.