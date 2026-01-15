Мать погибшего футболиста Адамса отказывается верить в самоубийство сына

Мать погибшего в Звенигороде футболиста Лайонела Адамса уверена, что ее сына убили. Об этом она рассказала телеграм-каналу Mash.

31-летний воспитанник ЦСКА выпал из окна высотки и скончался до прибытия врачей. Друзья футболиста настаивают на том, что он сам решил свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Мария Викторовна рассказала Mash, что у сына не было девушки. В последний раз она общалась с сыном до Нового года. Накануне трагедии Лайонел звонил ей, но она пропустила звонок, а когда перезвонила — уже не ответил он.

В декабре Адамс стал участником инцидента, в ходе которого получил огнестрельное ранение. Мать пыталась навестить его в больнице, но врачи сказали, что он уже покинул медучреждение. Футболист отказался писать заявление в полицию.

Адамс играл на позиции центрального защитника. В России он выступал за ЦСКА-2, «Енисей», «Волгу» из Твери» и «КАМАЗ». Его последним клубом была «Алга» из Кыргызстана.