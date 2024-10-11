Прилучный хочет забрать дочь Муцениеце себе, но рискует остаться без обоих детей: сердце сына лежит к матери

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают борьбу за опеку над сыном. Таролог Елена Батыр предсказала, что мать может вернуть ребенка к себе.

Сейчас мальчик живет с папой и его новой женой Зепюр Брутян, а выходить на связь с родной мамой не горит желанием. Прилучный заявил, что готов взять к себе еще и дочь, однако уважает ее желание жить с мамой.

По словам таролога, забрать дочь у Муцениеце у актера не получится — сейчас мало шансов. До Нового года ситуация не изменится, но, возможно, к этому времени Прилучному как-то удастся усилить свои доводы. Батыр также отметила, что сына удерживают в новом доме хитростью и лестью, заваливают подарками, но его сердце лежит к матери.

«Есть очень хорошие шансы, что Муцениеце может вернуть сына своей любовь — не подарками, а именно любовью», — предсказала она.

Кроме того, по словам Батыр, актеры были изначально несовместимы, чтобы оставаться вместе, им нужно было подавлять себя. Также у Муцениеце предсказательница вовсе не увидела знаков семьи, а Прилучный, напротив, может жить с любой женщиной, которая этого захочет.

Ранее стало известно, что дочь Виктории Дайнеко, которую певица держит в тайне, может пойти по стопам матери и построить карьеру в музыкальной индустрии.