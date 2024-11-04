Мать Стаса Пьехи рассказала о его борьбе с зависимостью от запрещенных препаратов

Мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая в интервью газете «Жизнь» заявила , что не бывает бывших наркоманов, так как зависимость от запрещенных веществ не лечится. Такие люди просто могут находиться в состоянии затяжной ремиссии, добавила она.

Исполнительница внимательно следит за состоянием своего сына, чтобы не допустить его возвращения к вредной привычке.

Зависимость меняет химические процессы, человек не способен чувствовать радость без запрещенных веществ, поэтому, когда наркозависимый бросает употреблять наркотики, он погружается в депрессию, пояснила Броневицкая.

Когда Стас был подростком, Илона Броневицкая почти все время находилась на гастролях. Тогда он и пристрастился к наркотикам.

Пьеха употреблял запрещенные вещества в течение нескольких лет, из-за этого он не раз попадал в реанимацию и даже перенес инфаркт. В результате Стасу удалось побороть тягу к наркотикам. Певец открыл собственный центр поддержки наркозависимых.

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