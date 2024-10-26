Уехавшая из России София Ротару посетила в Киеве могилу мужа

Советская и украинская певица София Ротару почти два года назад покинула Россию. Артистка не выступает и почти не появляется на публике.

Но недавно она нарушила молчание, сообщив на своей странице в соцсети, что приехала в Киев. Каждый год 23 октября певица посещает могилу мужа. Напомним, что супруг Софии Ротару Анатолий Евдокименко скончался в 2002 году.

На опубликованном снимке звезда одежда в светло-голубые джинсы и теплую жилетку, ее глава скрыты солнцезащитными очками.

Ранее сестра Ротару Аурика рассказала, что артистка находится в настоящее время безопасности, с ней все в порядке и она поддерживает связь с родными. При этом женщина не стала опровергать появившуюся в СМИ информацию, что Ротару покинула Украину и живет за границей.

Ранее лидер группы «7Б» Демьян заявил, что Ротару отвернулась от России из-за потери элитной виллы.