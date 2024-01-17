Матч хоккеистов-инвалидов пройдет в подмосковных Мытищах на открытом катке

Встреча по следж-хоккею в рамках турнира «Кубок сильных духом» состоится на открытой площадке возле мытищинского ДК «Яуза».

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, матч пройдет в воскресенье между командами «Феникс» (Московская область) и «Белые медведи» (Москва). Эта игра откроет сезон-2024 следж-хоккея. Отметим, что в обеих коллективах выступают игроки паралимпийской сборной России.

Партнерами турнира выступили Фонд помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни», администрация городского округа Мытищи и научно-производственная фирма «Ортокосмос».

Вход для зрителей свободный.

Адрес проведения: Мытищи, улица Мира, дом 2А, ДК «Яуза».