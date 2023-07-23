Матч между любительской командой «Амкал» и клубом «Знамя труда» состоялся в Орехово-Зуево

Накануне на стадионе «Знамя труда» в подмосковном Орехово-Зуево состоялся товарищеский матч между популярнейшей в России медиафутбольной командой «Амкал» и местным клубом клубом «Знамя труда».

Отмечается, что стадион «Знамя труда» был переполнен. Жители города пришли поболеть за родную команду, «Амкал» также привез свою группу поддержки. Все ожидали красивой игры.

«Мы готовимся к Кубку России, будем участвовать в нем уже во второй раз, искали соперника, приехали в Орехово-Зуево. Сегодня хотим на сто процентов отработать все, а для ребят из Орехово-Зуева это возможность показать себя. Вот поле, вот мяч, шанс будет у всех, каждый получит свое игровое время», — рассказал создатель клуба Герман Эль Класико (Попков)перед началом игры.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу ФК «Амкал». В самом начале первого тайма хозяева забили первый гол, а во второй половине второго тайма «Амкал» трижды поразил ворота соперника. А по окончании игры решили провести серию послематчевых пенальти. В этом состязании со счетом 3:1 победила команда «Знамя труда».

В ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.