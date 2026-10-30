Ученые назвали продукты, которые защищают мышцы от старения

Названы продукты, которые замедляют ослабление мышц с возрастом

Здоровье

Вещества, содержащиеся в злаках и цельнозерновых продуктах, могут помогать сохранять мышечную массу и силу с возрастом. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые проанализировали данные о влиянии компонентов злаковых культур на саркопению — возрастное снижение мышечной массы, силы и работоспособности. Это состояние связано с хроническим воспалением, нарушением обмена веществ и ухудшением работы клеток. Особое внимание уделили цельным зернам, отрубям и зародышам. Они содержат растительные белки, пептиды, полифенолы и пищевые волокна, которые могут поддерживать здоровье мышц.

Выяснилось: некоторые из этих веществ стимулируют синтез мышечных белков и замедляют их разрушение. Кроме того, они снижают воспаление и окислительный стресс, способствующие возрастному ослаблению мышц. Другие компоненты — бета-глюканы и устойчивый крахмал — положительно влияют на кишечную микрофлору. Это улучшает чувствительность к инсулину, работу митохондрий и обмен веществ, создавая условия для сохранения мышечной ткани.

Авторы считают: цельнозерновые продукты могут стать перспективным дополнением к профилактике возрастной потери мышц. Так что каша на завтрак — это не просто привычка, а вклад в собственное здоровье.

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