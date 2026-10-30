ИИ не заменит до 2030 года: россиянам назвали профессии, которые не вытеснит нейросеть

Работу, которую трудно автоматизировать, ИИ не заменит — об этом интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказал профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Журавлев. Он объяснил, какие навыки стоит развивать и кому до 2030 года будет проще найти работу в России.

Ставку на будущее эксперт советует делать на то, что требует физического присутствия человека и плохо поддается автоматизации. Медсестра или электрик — их труд заменить сложнее, чем, например, создание цифрового контента. По мнению Журавлева, важно развивать именно те навыки, до которых ИИ не доберется, и при этом держать руку на пульсе: человек должен оценивать, что изменится в его работе уже через год.

Отдельный совет — смотреть на реальные заказы и задачи, которые востребованы рынком. При выборе учебного заведения профессор рекомендует отдавать предпочтение тем, где налажена практика и есть живые проекты. А перед поступлением стоит изучить актуальные вакансии — так проще понять, куда двигаться.

Тем, кто уже работает, Журавлев предлагает начать с автоматизации рутины с помощью ИИ и научиться проверять результаты. Например, если нейросеть быстро готовит отчет, нужно уметь замечать в нем ошибки. Полезно также осваивать обязанности более опытных коллег и разбирать нестандартные ситуации — это делает специалиста ценнее и устойчивее к переменам.