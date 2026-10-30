К 4 годам колонии приговорили молодого человека в Подольске за мошенничество на ₽16 млн

В Подольске вынесли приговор молодому человеку за мошенничество более чем на ₽16 млн. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник входил в состав преступной группы, которая с августа по декабрь 2025 года выманивала у жителей денежные средства. Мошенники представлялись сотрудниками финансово-кредитных организаций и правоохранительных органов и убеждали потерпевших в необходимости защиты и «декларирования» денежных средств.

В результате жертвы трех случаев мошенничества передали осужденному свои накопления. Тот, в свою очередь, перевел их на подконтрольные соучастникам криптовалютные кошельки.