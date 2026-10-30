Музеи Подмосковья подготовили насыщенную программу в рамках акции «Ночь искусств»

Подмосковные музеи присоединятся к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В учреждениях подготовили насыщенную программу на тему «В единстве культур — сила народа», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

К примеру, в Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике посетителей ждут бесплатные экскурсии и лекции. Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину организует вечернюю программу с квестами, интеллектуальными квизами и творческими мастер-классами. Кроме того, выступит коллектив Tango Orchestra Misterioso.

В Рузе Музейный комплекс Зои Космодемьянской приглашает бесплатно посетить экспозиции с 18:00 до 20:00 3 ноября. В программе — семейный интерактив «Тайна народного слова» и выставки «И грозно грянула война…» и «Наука на войне».

Музей-заповедник А. С. Пушкина в Одинцове проведет экскурсии по усадьбе Вяземы, концерт классической музыки и олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы». В Усадьбе «Мураново» в Пушкино состоится премьера литературно-музыкальной программы «Гениальная репетиция».

Мероприятия рассчитаны на аудиторию 6+, 12+, 16+, 18+. Подробная информация представлена на сайтах музеев.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ознакомился с выставкой «Малевич. Простые фигуры».