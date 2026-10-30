Особняк Примадонны в Подмосковье разрисовали вандалы

SHOT: вандалы разрисовали особняк Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Особняк 77-летней народной артистки СССР Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки подвергся нападению вандалов, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, неизвестные оставили на заборе надпись «Офис Моссада в РФ». Кто именно это сделал и с какой целью, пока неизвестно. Сама певица ситуацию не комментировала.

Этот особняк Пугачева подарила 35-летнему внуку Никите Преснякову — сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Он живет и работает в США. Недвижимость пытались продать за ₽110 млн, однако покупателя так и не нашли. Сама Примадонна с 2022 года живет не в России: сначала она вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль, а после обострения ситуации на Ближнем Востоке обосновалась на Кипре.

Ранее композитор Виктор Дробыш признался, что не писал песни для Аллы Пугачевой.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

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