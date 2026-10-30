В Подмосковье с начала года пришли работать более 150 «земских» медиков

Свыше 150 медиков устроились на работу в медучреждения в селах Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе продолжается реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер». В ее рамках врачи и средний медперсонал могут получить выплату при трудоустройстве в селе.

«Для нас важно, чтобы жители небольших и отдаленных населенных пунктов могли получать медицинскую помощь рядом с домом. Поэтому мы продолжаем привлекать специалистов в сельские медучреждения», — отметил Забелин.

В Подмосковье регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.