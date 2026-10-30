История оживает: в Красногорске продолжается строительство храма-памятника

В деревне Козино под Красногорском идет возведение Иоанно-Златоустовского храма в память о павших героях, о чем сообщил настоятель прихода протоиерей Иоанн Безруков.

На стройплощадке кипит работа: специалисты завершают обустройство алтарной части, после чего перейдут к монтажу несущих металлоконструкций. Все процессы идут строго в соответствии с графиком, а у контролирующих служб нет нареканий к подрядной организации.

До конца текущего года строители намерены полностью финализировать бетонные работы на притворах и алтаре. С наступлением весеннего тепла рабочие приступит к возведению центрального объема здания. Если взятый темп удастся сохранить, то уже в следующем году святыню подведут под купол.

Возводимый объект имеет глубокие исторические корни. Новостройка возводится на месте прежней церкви XVI века, разрушенной свыше шести десятилетий назад. В годы Великой Отечественной войны колокольня старого храма служила важным стратегическим объектом — здесь располагался наблюдательный пункт капитана Суханова.

Принять участие в возрождении исторической памяти и поддержать благое дело может каждый желающий: на официальном сайте прихода открыт сбор пожертвований. Настоятель и община рассчитывают, что совместными усилиями работы удастся завершить в намеченные сроки.