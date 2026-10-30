Можно ли обрезать плесень с хлеба или остается только выкинуть?

Даже небольшое пятно плесени на хлебе — повод отправить в мусор всю буханку, а не только испорченный кусочек. Грибок способен проникать глубоко в мякиш и оставаться незаметным, а некоторые его разновидности выделяют токсичные вещества, которые не всегда разрушаются при нагревании. Чем может обернуться попытка сэкономить на заплесневелом хлебе и почему бесполезно просто срезать поврежденный участок, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

Распространенная привычка удалять испорченный участок хлеба и спокойно доедать остальное может быть опасной. Дело в том, что видимая плесень далеко не всегда отражает реальные масштабы поражения продукта.

«Видимое пятно является лишь частью грибкового поражения. Микроскопические нити плесени могут проникать глубоко внутрь продукта, оставаясь незаметными для глаза», — объяснила Пехотина.

Особенность хлеба заключается в его пористой структуре. Она позволяет грибку распространяться внутри мякиша, поэтому внешне чистая часть буханки необязательно остается безопасной. Именно по этой причине попытка аккуратно срезать зеленое, белое или сероватое пятно не решает проблему. Даже если вокруг поврежденного участка нет видимых следов грибка, это не гарантирует отсутствия загрязнения. Но главная опасность скрывается не только в самой плесени.

«Некоторые виды плесневых грибов способны вырабатывать микотоксины — токсичные вещества, которые могут сохраняться в пищевых продуктах», — предупредила гастроэнтеролог.

По словам врача, последствия воздействия таких веществ зависят от вида грибка, количества токсинов и продолжительности их поступления в организм.

«Употребление заплесневелого хлеба может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и диарею, а у людей с аллергией или бронхиальной астмой возможны реакции на споры плесени», — перечислила Пехотина.

Опасность заключается и в том, что привычные способы оценки свежести продукта здесь не работают. Отсутствие неприятного запаха или необычного вкуса еще не означает, что хлеб безопасен.

«Если на хлебе появилась плесень, выбрасывать нужно весь продукт, а не только пораженный кусок. Не стоит полагаться на запах, вкус или термическую обработку: они не гарантируют устранения потенциальной опасности», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Чтобы хлеб дольше оставался пригодным в пищу, его рекомендуется хранить в сухом месте, соблюдать сроки годности и не допускать скопления влаги в упаковке. Если буханка куплена с запасом, часть можно заранее заморозить.