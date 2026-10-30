Живая связь поколений: ветераны комсомола встретились с юными карбышевцами в Красногорске

В красногорском лицее № 4 прошла патриотическая встреча ветеранов комсомола и школьников, приуроченная к 108-й годовщине создания ВЛКСМ, о чем сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие объединило опытных общественных деятелей и юных активистов карбышевского движения. Пока старшее поколение делилось воспоминаниями об общественной работе прошлых лет, школьники презентовали собственные проекты по сохранению исторического наследия.

Визит гостей начался с экскурсии по обновленному школьному музею, посвященному героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Особый акцент в экспозиции сделан на подвигах Дмитрия Карбышева, Зои Космодемьянской и Веры Волошиной.

Настоящей изюминкой встречи стала презентация проекта «Дополняя историю». Ученица восьмого класса Дарья Барабанщикова вместе с командой юных карбышевцев предложила внедрить в музейную экспозицию технологии дополненной реальности. К слову, эта инновационная разработка уже завоевала первое место на конкурсе в Красногорском филиале Музея Победы.

Значимость подобных встреч подчеркнул председатель местного отделения Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья и почетный гражданин округа Владимир Миронов. По его словам, диалог эпох помогает эффективно передавать уникальный опыт и патриотические традиции молодежи. В завершение визита коллектив лицея № 4 получил почетную грамоту фонда за вклад в воспитание подрастающего поколения.

Представители фонда и руководство лицея намерены и впредь развивать совместные проекты, чтобы историческая память оставалась живой и понятной для новых поколений школьников.