Опасный протеин: как погоня за нормой белка убивает психику

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Здоровье

Фото: [istockphoto.com/CentralITAlliance]

Протеиновые батончики и коктейли часто покупают ради «здорового» перекуса, даже если человек не занимается спортом. Но повышенное содержание белка еще не делает продукт полезнее обычной еды: такие перекусы могут добавлять лишние калории и вытеснять полноценные блюда. Чем опасна погоня за протеином и при чем здесь расстройства пищевого поведения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог, КПТ-терапевт, специалист по РПП Ольга Ромашина.

По словам эксперта, при обычной физической активности потребность в белке, как правило, можно закрыть привычным рационом. Специальные добавки удобны, например, спортсменам с повышенными потребностями, но не обязательны для всех.

«Многие совершают ошибку, заменяя полноценный цельный белок — мясо, рыбу, яйца или бобовые — протеиновыми батончиками и коктейлями», — подчеркнула психолог.

Фото: [istockphoto.com/koumaru]

Такая замена может обеднить рацион: обычная пища дает не только белок, но и другие питательные вещества. Кроме того, протеиновая маркировка не отменяет калорийности продукта. При избытке калорий вес может расти независимо от того, откуда они поступили. Проблемы с пищеварением тоже возможны — например, если избыток белковых перекусов сопровождается нехваткой клетчатки или в составе много сахарных спиртов. При заболеваниях почек высокобелковое питание требует отдельного согласования с врачом. Однако утверждать, что протеин обязательно повреждает почки здорового человека, нельзя.

Есть и психологическая ловушка. По словам Ромашиной, убеждение, что продукты без добавленного сахара «безопасны» в любом количестве, способно подталкивать к перееданию.

«Фиксация на „чистом протеине“ и демонизация других нутриентов — это частый маркер орторексии», — объяснила она.

Само увлечение батончиками еще не означает расстройства пищевого поведения. Повод задуматься — жесткие запреты на обычную еду, тревога из-за ее состава и потеря гибкости в питании.

«Белок выполняет важнейшие функции, но его избыточное потребление ради псевдобезопасности нарушает сбалансированность рациона», — заключила Ромашина.

Специалист советует оценивать не модную надпись на упаковке, а весь рацион: нужны ли дополнительные белковые продукты, зависит от питания, активности и индивидуальных потребностей.

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