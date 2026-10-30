В Подмосковье с начала года выявили 372 тыс. случаев самовольного размещения линий связи на ЛЭП
Более 370 тыс. случаев незаконного размещения ВОЛС зафиксировали в Подмосковье
Фото: [Россети Московский регион]
В Подмосковье с начала года выявили 372 тыс. случаев самовольного размещения волоконно‑оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
В министерстве напомнили, что за подобное нарушение оператора обяжут оплатить счет за все время бездоговорного пользования, а также демонтировать оборудование.
«Договор с электросетевой компанией снимает эти риски: обеспечивает прозрачный тариф, законное место на опоре и защиту инвестиций», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.
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