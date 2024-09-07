Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за угрозы супертайфуна «Яги»

Проведение матча российской и тайской сборных по футболу вынуждены отменить в связи с надвигающимся на Вьетнам супертайфуном «Яги». Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Уточняется, что встреча футбольных сборных стран должна была пройти на ханойском стадионе «Ми Динь» в 16 ч по московскому времени. На данный момент решено перенести игру не менее чем на сутки, так как во вьетнамской столице наблюдается сильный ливень, а пик непогоды прогнозируется на время запланированного матча.

Предполагается, что указанный супертайфун может стать наиболее сильным для Вьетнама за последнее десятилетие. Так, в настоящее время скорость ветра в регионе составляет более 50 м/с. Ранее этот тайфун обрушился на южное побережье КНР, в результате чего погибли два человека и почти сотня пострадали.

Напомним, что игроки российской футбольной сборной находятся в Ханое со среды в связи с участием в товарищеском турнире LPBank Cup. Недавно они обыграли вьетнамскую сборную со счетом 3:0. После встречи с тайской сборной команда планировала вернуться домой. На данный момент не известно, останутся ли футболисты в столице Вьетнама еще на сутки, чтобы сыграть отложенный матч.

Ранее сообщалось, что сборная России по футзалу обыграла команду Сербии в Петербурге.