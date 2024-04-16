Сборная России по футзалу обыграла команду Сербии в Петербурге

Товарищеские матчи между сербской и российской командами прошли на трибунах Nova Arena в Санкт-Петербурге при информационной поддержке «Русской Медиагруппы».

В субботу, 13 апреля, команда Бесо Зоидзе смогла отыграться со счетом 0:4 и свести матч с балканской сборной к ничьей 5:5. Старт команды России вышел изначально неудачным, но позже ей удалось обыграть сербов (5:0). Отличились такие спортсмены как Арсер Багиров, который оформил дубль, а также Артем Ниязов, Андрей Понкратов и Иван Чишкала. Они забили по голу.

Во время матча провели яркие шоу. Зрителям показали развлекательную программу, концерты, провели автограф-сессии амбассадоров. С желающими общались спортсмены, такие как Александр Спивак, Алексей Игонин, Александр Филимонов и Виктор Файзулин. На парковке музыкальное представление устраивала поп-группа «Марсель» и Крис Янк.

«Русская Медиагруппа» и РФС в рамках сотрудничества продолжают популизировать любительский и профессиональный спорт. В дальнейшем это партнерство планируется развивать дальше.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России по футболу Лунев выиграл золотую медаль чемпионата Азербайджана.