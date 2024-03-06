Матч в Дмитрове закроет зимний сезон проекта «Выходи во двор»

Завершающий матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра состоится в выходные на стадионе «Локомотив». В ее рамках традиционно сыграют команды профессионалов и спортсменов-любителей.

Матч откроется мастер-классом двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Поучаствовать в нем смогут все желающие. Помимо этого, для зрителей будут организованы конкурсы и розыгрыши призов.

Старт проекту «Выходи во двор» дали два года назад. В рамках первого сезона было проведено одиннадцать игр, в рамках второго — десять.