Матчи итальянской серии А перенесли из-за смерти папы Франциска

В Италии перенесли четыре матча серии А из-за смерти папы римского Франциска, которые должны были пройти 21 апреля.

Папа римский Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) скончался в возрасте 88 лет. Он был первым понтификом из Южной Америки.

С миром спорта папу Франциска связывала болельщицкая страсть к сборной Аргентины и клубу «Сан-Лоренсо». Глава католической церкви даже принимал в Ватикане футболистов любимого клуба после того, как они выиграли Кубок Либертадорес.

Сегодня в Италии должны были сыграть «Парма» — «Ювентус», «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина» и «Дженоа» — «Лацио». Новые даты этих матчей пока не определены.