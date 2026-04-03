«Матерные реплики и уходящие зрители»: Чулпан Хаматова появилась в неожиданном амплуа на спектакле в Таллинне

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова выступила в Таллинне в спектакле «Единственные самые высокие деревья на Земле». В Сети появились кадры, где она выглядит непривычно — с длинными осветленными волосами, лохматым видом и странным макияжем, а ее монолог сопровождается нецензурной бранью, сообщает Teleprogramma.org.

Постановка по пьесе Ивана Вырыпаева была представлена в начале января 2026 года в Таллинне. Вместе с Хаматовой на сцене появилась Мария Машкова — дочь Владимира Машкова, тоже поспешно покинувшая Россию.

Судя по видео, которое разошлось в Сети, Хаматова читает монолог о сложных временах, активно используя нецензурную лексику. Ее образ далек от привычного сценического амплуа: светлые распущенные волосы, вызывающий макияж с акцентом на глаза и общая небрежность.

Реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые зрители не приняли спектакль и ушли из зала. Основная претензия — частое использование мата, которое, по мнению части публики, перечеркнуло художественную ценность постановки.

