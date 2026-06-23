Мбаппе раскритиковал работу служб стадиона в Филадельфии: матч Франции с Ираком прерывали на два часа из-за грозы
Мбаппе раздраженно отозвался о работе служб стадиона в Филадельфии
Фото: [ФИФА]
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был явно раздражен после того, как после двухчасового перерыва возобновилась игра с командой Ирака на чемпионате мира. Согласно протоколу, матч прерывался из-за молний близ стадиона «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.
Позже Мбаппе пояснил свое недовольство.
«Та часть поля, где мы атаковали, была полностью залита водой. Около 20 минут ушло на то, чтобы привести в порядок половину поля, где мы оборонялись, но на нашей атакующей стороне практически ничего не сделали. Я просто хотел, чтобы обе половины поля подготовили одинаково», — приводит слова нападающего издание L'Equipe.
Французы одержали уверенную победу, а Мбаппе офорил дубль. Форвард забил на турнире уже четыре мяча в двух матчах, а общее число голов на чемпионатах мира довел до 16, сравнявшись по этому показателю с Мирославом Клозе.
Чуть ранее рекорд по голам установил аргентинец Лионель Месси (18).