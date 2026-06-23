Мбаппе раскритиковал работу служб стадиона в Филадельфии: матч Франции с Ираком прерывали на два часа из-за грозы

«Та часть поля, где мы атаковали, была полностью залита водой. Около 20 минут ушло на то, чтобы привести в порядок половину поля, где мы оборонялись, но на нашей атакующей стороне практически ничего не сделали. Я просто хотел, чтобы обе половины поля подготовили одинаково», — приводит слова нападающего издание L'Equipe.