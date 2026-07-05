Российским туристам перечислили главные ошибки за границей

Невнимание к вопросам медицинской страховки стало главной ошибкой российских путешественников, выезжающих за границу, заявил в комментарии «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Также в число частых промахов во время туров входит незнание местных законов и обычаев. Эксперт призвал путешествующих граждан внимательно изучать правила въезда по визам и документам, а также иметь финансовый резерв на случай непредвиденных ситуаций.

Помимо организационных вопросов, туристам советуют учитывать возможные проблемы со здоровьем, связанные с акклиматизацией, непривычной кухней и жарой. В непростой геополитической ситуации, отметил Горин, необходимо обеспечить себе мобильную связь и доступ в интернет.

Ранее юрист Андрей Сергеев предупредил о запрете на ввоз в Россию некоторых сувениров из-за границы.