Аршавин заявил, что после продажи Сперцяна «Краснодар» не сможет претендовать на чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Чемпионату» рассказал о возможных последствиях продажи «Краснодаром» в «Аль-Ахли» капитана команды Эдуарда Сперцяна.

Официально о трансфере еще не сообщено, но вопрос считается решенным. Портал Transfermarkt оценивает вероятность перехода полузащитника «Краснодара» в саудовский клуб в 96%.

По мнению Аршавина, с этой продажей «Краснодар» вывалился из чемпионской гонки, и вполне возможна ситуация нескольких сезонов назад, когда «Зенит» задолго до конца турнира становился чемпионом. В 2025 году «Краснодар» выиграл РПЛ, а в 2026-м «Зенит» оформил победу в турнире только в последнем туре.

«Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет — они не будут претендентами на чемпионство», — заявил Андрей Аршавин.

«Краснодар» вернул хавбека Даниила Уткина, также сообщалось о намерении «быков» приобрести экс-полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который рассматривался бы как прямая замена Сперцяну.