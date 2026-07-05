«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Московский «Спартак» на своей базе в Тушине обыграл в товарищеском матче самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2.

Спартаковцы открыли счет на 20-й минуте — отличился Ливай Гарсия. Во втором тайме самарцы вышли вперед, забив два мяча за пять минут. Голы на счету Михайло Баняца и Дани Фернандеса. Однако красно-белые смогли одержать волевую победу благодаря голам Наиля Умярова и Ивана Сорокина.

За «Спартак» не играли Александр Максименко, Александер Джику, Эсекьель Барко и Манфред Угальде. Зато в игре приняли участие вернувшиеся из аренд Дмитрий Хлусевич, Данил Пруцев и Антон Зиньковский.

8 июля «Спартак» проведет следующий товарищеский матч. Игра с казанским «Рубином» пройдет на «Лукойл Арене» и будет доступна для болельщиков.

Ранее сообщалось, что представители Эсеькеля Барко прибудут в Москву, чтобы лично заявить руководству красно-белых о нежелании футболиста продлевать контракт.