Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», наколотив 31 мяч в чемпионате Испании

В своем первом сезоне в чемпионате Испании Мбаппе наколотил 31 мяч, в Ла Лиге он на четыре гола опередил Роберта Левандовского из «Барселоны». По правилам, у чемпионата Испании двойной коэффициент подсчета голов, поэтому Мбаппе получил 62 балла.

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш забил 39 мячей, но у португальского чемпионата коэффициент 1,5, поэтому он стал только вторым, набрав 58,5 балл.

На третьем месте лучший бомбардир Мохамед Салах из «Ливерпуля» с 29 голами (58 баллов). Долгое время египтянин был главным претендентом на приз, но после оформления «Ливерпулем» досрочного чемпионства сбавил обороты.

В прошлом году «Золотая бутса» досталась нападающему «Баварии» Харри Кейну, забившему 36 голов в чемпионате Германии.

Чаще всех «Золотую бутсу» получал Лионель Месси. Во времена своего выступления за «Барселону» аргентинец становился лауреатом шесть раз.

Лучшим бомбардиром чемпионата России стал нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.