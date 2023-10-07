Мбаппе заявил, что Месси достоин «Золотого мяча» в 2023 году

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, за кого отдаст голос в премии «Золотой мяч».

По словам футболиста, лучшим игроком по праву можно назвать аргентинского нападающего, чемпиона мира-2023 Лионеля Месси. Сейчас он выступает в американской команде «Интер Майами». До этого был одноклубником Мбаппе. Слова французского игрока приводит X Football.

«Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», – сказал Мбаппе.

«Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, которую присуждает лучшему футболисту журнал France Football. Она считается самой престижной индивидуальной наградой для игрока. Впервые «Золотой мяч» был вручен в 1956 году английскому нападающему «Блэкпула» Стэнли Мэттьюу.

Месси 36 лет. Футболист перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. Контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне MLS нападающий сыграл в четырех матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, которая в финале турнира обыграла в серии пенальти сборную Франции. Чемпионат проходил в Катаре.