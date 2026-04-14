Парадокс российского рынка труда: малый бизнес закрывается, а безработица рекордно низкая

В российском рынке труда созрел парадокс, который поначалу ставит в тупик: работы становится меньше, а безработица при этом — рекордно низкая. Социологи и экономисты фиксируют тревожную развилку, когда формально здоровые цифры скрывают реальное сжатие занятости. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Причина кроется в так называемом охлаждении экономики. Предприятия один за другим переходят на сокращенные графики, а малый и средний бизнес и вовсе закрывается — не выдерживает налогового пресса и запредельных ставок по кредитам. Итог предсказуем: россияне теряют и доходы, и рабочие места, хотя статистика по безработице этого еще не отразила. Данные hh.ru по Санкт-Петербургу показательны: за первый квартал 2026 года размещено на 28% меньше вакансий, чем год назад, и тренд общероссийский.

Люди ищут работу в среднем 5,5 месяца — в Роскачестве это называют «верхней границей нормы», но для конкретного человека это полгода нервов и безденежья. И здесь возникает другой тренд: главным каналом трудоустройства становятся личные связи. Через знакомых быстрее обратная связь, проще обойти фильтры, легче попасть на собеседование — формальные площадки проигрывают живым рекомендациям.

Работодатели, кстати, тоже меняют оптику: формальный стаж смотрят все меньше, а реальные навыки — все тщательнее. Но и это не спасает от системной проблемы. Две возрастные группы остаются аутсайдерами. Молодежь — из‑за завышенных амбиций и запросов, которые компании не готовы удовлетворять. Люди старше 45 — из‑за трудностей с освоением новых технологий. И те и другие сегодня не в приоритете, хотя именно они составляют значительную часть активного населения.

Таким образом, низкая безработица сейчас — не признак здоровья, а зеркало того, что люди перестают даже пытаться найти новое место или уходят в серую занятость. Рынок разделился на тех, у кого есть работа (часто неполный день), и тех, кто ищет ее через знакомых месяцами. И пока экономику продолжают «охлаждать», количество вакансий будет только сокращаться, а парадокс — усугубляться.

